Von der Klosteranlage in Jerichow – hier am Nachmittag bei der Abfahrt nach dem starken Gewitterguss – ging es zurück über Steinitz, Kabelitz und Schönhausen nach Klietz und Scharlibbe.

Scharlibbe/Klietz - „Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Bekleidung.“ Getreu diesem Motto starteten die Radler am Samstagvormittag an der Scharlibber Feuerwehr. Aufgerufen hatte zu dieser Tour der von Dirk Hoffmann geleitete Verein der „Scharlibber Freunde“, welche im Jahr viele kulturelle Aktivitäten organisieren.

Die größte davon ist das alljährlich Ende Mai stattfindende Dorffest. Die nächste Aktion ist am 19. August das Boßeln – das aber nun auf einem anderen Weg ausgetragen werden muss. Denn die bisherige „Wettkampfstrecke“ wurde saniert und eignet sich nun dazu nicht mehr. Zur Tagesfahrt mit dem Bus nach Potsdam mitsamt Schifffahrt auf der Havel wird am 16. September geladen – hier können wie schon bei der Radtour Frauen und Männer teilnehmen, die nicht dem Verein angehören.

Für Pflege des Radweges gab es Geld vom Land

Zurück zur Tour. Erstes Etappenziel der Radler war der Badestrand in Klietz, wo Bürgermeister Jens Meiering – er hatte die Tour auch organisiert – die neu errichtete Ladesäule für E-Bikes einweihte. Diese besitzt vier Fächer, in denen die Batterie geladen werden kann. Zudem gibt es einen USB-Anschluss sowie Adapter für diverse Smartphones, welche ebenfalls geladen werden können. Mit Hilfe eines Einkaufschips kann das Fach auch verschlossen werden, so dass man das Areal auch verlassen kann. Den Hauptanteil der Kosten – über 5500 Euro – zahlte die Lotto-Toto-Gesellschaft des Landes, die Gemeinde musste lediglich 600 Euro als Eigenanteil dazugeben, erklärte der Bürgermeister.

Heinz Päsler öffnete ein Fach der Klietzer Ladestation. Foto: Ingo Freihorst

Weiter ging es zum Ortsausgang von Neuermark-Lübars, wo der auf der einstigen Kleinbahntrasse neu geschaffenen Radweg in Richtung Hohengöhren beginnt. „Den Weg haben wir nach langem Kampf endlich übernommen“, machte der Bürgermeister auf die Probleme aufmerksam, mit denen die Kommune dabei konfrontiert worden war. Eigentlich wollte die Kommune diesen Weg erst gar nicht übernehmen, denn das ist mit hohen Kosten verbunden – zum Beispiel für die Pflege und Wartung sowie den Winterdienst. Doch gab es vom Land eine Ablösesumme, mit der nun unter anderem die nötige Technik wie Seitenschneider und Mähgerät für den Traktor vom Bauhof gekauft wird. Und ohne eine Übernahme durch die Kommune wäre der Radweg nie errichtet worden.

Insgesamt gliederte sich der Bau in drei Abschnitte: Jenen von Klietz bis Neuermark-Lübars, dann das Teilstück neben dem Ortsteil und als drittes die Strecke nach Hohengöhren. Womit man jetzt von Havelberg bis Fischbeck durchgehend auf einem Radweg fahren kann.

Am Ortsausgang von Neuermark-Lübars wurde mit einem Gläschen Sekt auf den hier neu geschaffenen Radweg nach Hohengöhren angestoßen. Foto: Ingo Freihorst

Dieser neue Weg sei nicht nur für Radtouristen wichtig, auch Tangermünder und Hohengöhrener fahren darauf zur Arbeit nach Klietz, hatte der Bürgermeister erfahren. Der Klietzer Jürgen Heitepriem aus der Radlergruppe hatte noch einen Hinweis: „Es wäre schön, wenn hier auf der Straße noch eine rote Markierung aufgebracht werden könnte.“

Unfreiwilliger Stopp unter den Bahnbrücken

Mit hinzugestoßen waren hier auch die Radler aus Neuermark-Lübars und Schönhausen, so dass deren Anzahl auf 21 stieg. Im einsetzenden Nieselregen wurden die Regenjacken und -ponchos übergestreift, der nächste kurze Stopp wurde am Hohengöhrener Kiesloch eingelegt. Von hier aus ging es auf den Elbdeich.

Unter den Bahnbrücken folgte ein unfreiwilliger Halt – der Regen war dann doch recht heftig. Planmäßiger Zwischenstopp war danach an der Deichbruch-Gedenkstätte bei Fischbeck, von hier aus war das Ziel der Radreise trotz des Regens bereits zu sehen: Die Klosteranlage in Jerichow.

An der Deichbruchgedenkstätte in Fischbeck wurde bei strömendem Regen eine kurze Rast eingelegt. Von hier ging es zum Mittagessen in die Klosterklause nach Jerichow. Foto: Ingo Freihorst

Dort angekommen, ließ auch der Regen nach. Das letzte Stück Deich vor Jerichow war noch gesperrt, da dieser hier noch saniert wird. Weshalb es auf der nassen und noch ungefestigten Böschung recht rutschig war.

In der Klosterklause konnte die nasse Kleidung der Radler etwas abtrocknen, ebenso bei der nachfolgenden Führung durch die mittelalterliche Anlage mit der Fischbeckerin Petra Lobitz. Das Jerichower Kloster, was von Mönchen des Prämonstratenserordens ab 1149 errichtet worden war, gilt gemeinhin als ältester Backsteinbau Norddeutschlands. Dieser Orden errichtete auch den Havelberg Dom – unter anderem ebenfalls mit Grauwacke aus den Steinbrüchen bei Gommern wie in Jerichow.

Der Ortsname hat im übrigen nichts mit dem biblischen Jericho zu tun – er ist slawischen Ursprungs und bedeutet „Burg des Tapferen“. Hier hatten die Slawen eine Burg errichtet, um ihre Westgrenze zu verteidigen – Reste von dem Wall wurden in der Ortslage freigelegt - dort befindet sich jetzt der Stadtpark.

Lutz Pesenecker an der Beichtsäule, die Klosterführerin Petra Lobitz erklärte. Foto: Ingo Freihorst

Die Storchenscheune ist das jüngste Projekt, was neben vielen weiteren Objekten in der weitläufigen mittelalterlichen Anlage saniert worden war. Das muss wohl das Storchenpaar oben auf dem Dach so gefreut haben, dass hier erstmals seit Jahren wieder Nachwuchs großgezogen wird.

Beim Rundgang gab es einen letzten Platzregen mit Gewitter – auf dem Heimweg über Steinitz, Kabelitz und Schönhausen schien dann wieder die Sonne, als wäre nichts gewesen.