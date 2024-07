Parteien und Wählgermeinschaften haben sich in Havelberg in neuen Bündnissen gefunden. Diskussion zur Gültigkeit der Wahl.

Havelberg. - Gut gefüllt ist der Ratssaal in Havelberg am Montagabend. Neben 16 von 18 neu gewählten Stadtratsmitgliedern, Bürgermeister, ehemaligen Ratsmitgliedern und Mitarbeitern der Verwaltung haben sich rund 25 Bürger eingefunden. Sie wollen wissen, wer in den nächsten fünf Jahren die Geschicke in der Hansestadt lenkt. Einiges ist neu, manches bleibt wie zuvor.