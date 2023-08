Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sandau - Damit der „Digitalpakt Schule“ in der Grundschule Sandau und den anderen Schulstandorten in Klietz und Schönhausen in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land umgesetzt werden kann, waren die baulichen Maßnahmen dafür Voraussetzung. Ein großer Teil wurde in Sandau in den Ferienwochen erledigt. Offen war, ob es mit der geplanten Lieferung der Datenschränke klappt. Der vorgesehene Termin für den Einbau wurde eingehalten. Die regionale Elektrofirma konnte ihre Arbeit in der Sandauer Grundschule fortsetzen. Kabelschächte, Kabel und Anschlüsse hatten die Fachleute bereits verlegt. Jetzt wurde im neu entstandenen Serverraum der Datenschrank eingebaut. Da der kleine Raum oben im Dachgeschoss ist, verfügt die Technik über Lüfter und Kühler. Jetzt werden die Kabel an den Server angeschlossen. In das moderne Netzwerk werden alle Schul- und Büroräume eingebunden, auch der Speiseraum und der Raum für das Fach Gestalten.