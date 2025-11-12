Strawinskis bieten seit vielen Jahren im Norden von Havelberg Grünes für jeden Anlass an. Nun steht die Schließung bevor. Das sind die Gründe dafür.

Cindy und René Strawinski geben das beliebte Blumengeschäft im Norden von Havelberg zum Ende des Jahres auf. Viele Stammkunden sind sehr traurig darüber, können aber die Gründe dafür verstehen.

Havelberg. - „Blumen sind das Lächeln der Erde“, sagte einst der amerikanische Philosoph Ralph Waldo Emerson. Für ein solches Lächeln sorgen seit vielen Jahren Cindy Mathis-Strawinski und ihr Ehemann René mit ihrem Geschäft „Blumen Strawinski“ in der Pritzwalker Straße in Havelberg. Mit liebevoll gebundenen Sträußen, kunstvollen Gestecken zu verschieden Anlässen, Zimmerpflanzen, Bäumen, Blumen für draußen, Kräutern, Gemüsepflanzen und Dekorationsartikeln haben sie unzähligen Kunden Freude bereitet. Bald aber heißt es Abschied nehmen.