Loni Bertram aus dem Gymnasium in Havelberg war am Freitag am Stand der Abiturienten zu finden.

Havelberg. - Es ist soweit. Der Havelberger Weihnachtsmarkt 2023 ist am Freitagnachmittag eröffnet worden. Bis zum Sonntag wird hier kulinarisch und kulturell so einiges geboten. Die Händler in den Weihnachtsbuden hoffen allesamt auf ein gutes Geschäft. Ebenso der Schaustellerbetrieb von Nico Nachtigall, der in Havelberg von Andreas Hannemann vertreten wird.

„Erstmals haben wir nach Havelberg ein elektrisch betriebenes Schaukelschiff mitgebracht, in dem zwölf Kinder Platz finden“, sagt er. „Ich hoffe, dass dieses Geschäft gut ankommen wird“, fügt er an. Außerdem ist der Schaustellerbetrieb bis zum Sonntag mit einer Losbude, Entenangeln und einem Süßwarenstand auf dem Markt vertreten. Mit anderen Karussells und Geschäften ist die Firma Nachtigall aktuell auch auf anderen Weihnachtsmärkten anzutreffen. „Diese Einnahmen sind sehr wichtig für unser kleines Unternehmen“, macht Andreas Hannemann deutlich.

Vier Sorten Honig vom Hobbyimker

„In den vergangenen Jahren sind wir mit dem Geschäft hier auf dem Markt immer zufrieden gewesen. Vor allem im letzten Jahr, nach Corona, lief der Verkauf super“, finden der Havelberger Hobbyimker Guido Zohm und seine Frau Heike. „Dass es so gut läuft, wünsche ich mir auch für die drei Weihnachtsmarkttage jetzt“, so Heike Zohm. „Von mir aus kann der Glühwein, den wir anbieten, alle werden. Ebenso die vier Sorten Honig in Gläsern, der Honiglikör ,Bärenfang’ und der Met, der Honigwein. Zum Weihnachtsfest sind das alles prima Geschenke. Aber für den Käufer auch selbst genüssliche Dinge.“

Sparen für die Abifeiern

Auf dem Weihnachtsmarkt gut vertreten ist auch die Jugend aus Havelberg. Eine Weihnachtsbude haben sich die Zwölftklässler aus dem Gymnasium gesichert, eine weitere die Elftklässler. Beide Klassenstufen wollen die Einnahmen aus dem Verkauf von Leckereien bereits für ihre Abifeiern in den Jahren 2024 und 2025 sparen.

Zu den Schülern aus der 11. Klasse gehört Loni Bertram, die zusammen mit Iljana, Mara und Jette einen Stand betreibt. Die Mädchen bieten unter anderem Schmalzstullen mit Gewürzgurke, frisch gebackene Waffeln und Crepes sowie ihnen zur Verfügung gestellte Schokoäpfel an. „Ich wünsche mir, dass viele Marktbesucher zu uns kommen und am Sonntag dann bestenfalls alles ausverkauft ist. Aber auch über viele nette Gespräche freuen wir uns“, blickt Loni voraus. „Am Sonnabend sind dann die Jungs aus unserer Klasse hier an der Reihe“, fügt sie an.

Mit der Kutsche kamen Bürgermeister Mathias Bölt und der Weihnachtsmann. Dann gesellten sie sich zu den Havelspatzen auf die Bühne. Foto: Dieter Haase

„Frau Holle“ wird aufgeführt

Iljana nutzt die Gelegenheit, um gleich noch auf eine traditionelle Veranstaltung der Elftklässler hinzuweisen. „Am Dienstag, 19. Dezember, führen wir in einer Neubearbeitung von uns in der Aula des Schulzentrums das Stück ,Frau Holle’ auf. Um 18 Uhr geht es los. Jeder ist dazu eingeladen, auch alle unsere Lehrer.“

Gestricktes für die kalte Zeit

Mit einer eigenen Bude ist die Havelberger Ortsgruppe VII der Volkssolidarität mit auf dem Markt vertreten. „Ziemlich häufig“, wie sie sagt, ist Ingrid Prietzel beim Verkauf der Ortsgruppe VII der Volkssolidarität mit dabei. Ein Verkauf von Sachen für den Winter, die die 15 Mitglieder der Handarbeitsgruppe für Klein und Groß gestrickt haben. „Wir haben alles: Pullover, Socken, Mützen, Handschuhe und auch Babysachen“, hofft die Seniorin auf einen guten Verkauf.