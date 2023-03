In Havelberg gibt es Regeln für den Katzenschutz – was zu beachten ist

Havelberg - Die offizielle Bezeichnung „Verordnung über die Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht“ kommt recht sperrig daher. Die in Klammern gesetzte Kurzfassung „Katzenschutzverordnung“ macht dagegen deutlich, was das Ziel der im Stadtrat Havelberg beschlossenen Regelungen ist. Es geht darum, freilebende Katzen zu schützen. Hier sind künftig alle Halter von Katzen gefragt, die ihre Tiere nicht nur in der Wohnung behalten, sondern sie auch in der freien Natur laufen lassen.