1040 Jahre ist der Slawenaufstand her. „Die Schandtaten“ haben in Havelberg begonnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg - Was mag in dem achtjährigen Jungen vorgegangen sein, als die bisher so erfolgreiche Geschichte seines Volkes, auf die alle Erwachsenen so stolz waren, alle Eroberungen und alle Ideale, plötzlich zunichte wurden? Damals im Sommer, als „die Anderen“ die Herrschaft abschüttelten und ihr altes Gebiet zurückholten? Das Entsetzen packt noch den alten Bischof Thietmar (975 bis 1018), als er in Merseburg im Jahr 1013 den dritten Teil seiner Chronik niederschreibt und darin auch Havelberg erwähnt.