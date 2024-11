Hundert Jahre alt zu werden ist in Havelberg so selten nicht. Wo mit Gustav Gerneth einst der älteste Mann der Welt lebte, gibt es wieder einen 100. Geburtstag.

In Havelberg kann man alt werden

100. Geburtstag ist nicht so selten

Die Jubilarin Dotothea Atzpadin in Havelberg.

Havelberg. - „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal 100 werden würde“, sagt Dorothea Atzpadin. Sie ist eine waschechte Havelbergerin, wurde hier am 26. November 1924 geboren. Damit gehört sie zu jenen, die die Hundert erreicht haben. So wie einst Gustav Gerneth, der 2019 in Havelberg seinen 114. Geburtstag gefeiert hatte.