Die Berufsbildungsakademie (BBA) in Havelberg bietet Kurse für Geflüchtete aus der Ukraine an und ist froh über Firmen, die Praktikumsplätze zur Verfügung stellen.

In Havelberg lebende Apothekerin vermisst ihre Arbeit

Nancy Mühlenberg (rechts) besucht Kateryna Matusova bei ihrem Praktikum in der Havel-Apotheke in Havelberg.

Havelberg - Vieles ist gleich oder zumindest ähnlich. Und doch ist alles anders für Kateryna Matusova. Die Ukrainerin vermisst ihre Arbeit in einer Apotheke in ihrer Heimatstadt Ivano-Frankivsk. Doch ist sie froh, in Havelberg wenigstens ein bisschen Apothekenalltag erleben zu dürfen.