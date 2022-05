In Havelberg wird wieder über Katzen diskutiert

Havelberg - Katzen befanden sich zwar nicht in der Sporthalle, waren in dieser am Dienstagabend jedoch in aller Munde. Wie schon so oft in Havelberg, wenn sie zum Thema einer Sitzung in der Stadt gehörten.

Tierschützer Holger Schulz aus Wöplitz hatte den Ausschuss für Ordnung, Umwelt und Tourismus der Hansestadt darum ersucht, sich noch ein weiteres Mal mit dem Thema einer Katzensatzung für Havelberg zu befassen – vor allem zum Schutz dieser Tiere, als auch zum Beispiel von Vogelarten, die von freilaufenden Katzen bedroht und getötet werden.

Reduzierung auf humane Art

Wild- beziehungsweise frei laufende Katzen sind in der Einheitsgemeinde immer wieder zu finden. Das wichtigste sei, ihre Vermehrung und damit auch viel Katzenleid kontrolliert einzudämmen. Holger Schulz hat in mehreren Orten Erfahrungen damit gemacht. Ein diesbezüglicher Hotspot befand sich zum Beispiel im Jahr 2020 in Damerow. Ein gutes Mittel, Straßen- und Wildkatzen auf humane Art zu reduzieren, ist die Sterilisierung. Was jedoch erst einmal das Einfangen der Tiere notwendig macht. Auch Katzenhalter, die ihren Tieren Freilauf in der Natur gewähren, sollen zu diesem Schritt verpflichtet werden. „Damit hilft man den Katzen und zugleich der Natur“, argumentierte der Wöplitzer als Gast im Ausschuss. Aus dem Grund sollte auch Havelberg eine Katzenschutzverordnung beschließen, so wie das bereits in Stendal oder Berlin geschehen ist.

Verordnung jetzt möglich

Amtsleiter André Gerdel teilte dem Ausschusses zu der Thematik mit, dass sich die Aussagen im Tierschutzgesetz geändert haben. „In früheren Diskussionen gab es für die Gemeinde lediglich die Möglichkeit, über das Gefahrenabwehrrecht eine Satzung zu erlassen. Dabei hätte eine abstrakte Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Gemeinde vorliegen müssen. Dies konnte so für die Einheitsgemeinde jedoch nicht festgestellt werden. Die durch das Land Sachsen-Anhalt nun übertragene Zuständigkeit gibt den Gemeinden aber die Möglichkeit, Maßnahmen zum Schutz der Katzen zu treffen. Jetzt ist der Tierschutz das A und O.“

Für und Wider im Ausschuss

Ist eine solche Verordnung für Havelberg gut? Ausschussmitglieder äußerten sich dazu in der Diskussion recht unterschiedlich: mit Befürwortung, aber auch mit Ablehnung. „Ich war schon immer dagegen und bin es auch nach wie vor, weil das Land die Verantwortung für den Tierschutz immer mehr in die Gemeinden herunterdrückt“, sagte Frank Ermer als berufener Bürger. „Ich finde, dass es einen Versuch wert ist“, meldete sich Ursula Rensmann zu Wort. „Denn durch nichts ändert sich auch nichts. Und andererseits haben die Halter der Freiläufer auch eine gewisse Verantwortung.“ Auf diese würde dann neben der Kastration auch das Chippen und Registrieren ihres Tieres zukommen, um immer feststellen zu können, wem es gehört. „Das ist das Beste für den Schutz des Tieres“, so André Gerdel. „Damit wird dann auch eine rechtliche Grundlage dafür geschaffen, eingefangene Katzen zuzuordnen. Zudem finde ich, dass die Population der Singvögel durch eine Katzenschutzverordnung ebenfalls besser geschützt werden könnte.“

Auftrag an die Verwaltung

Lars Braunsdorf sprach sich ebenfalls für die Erstellung einer Schutzverordnung aus. Allerdings beschäftigte ihn dabei unter anderem die Frage, ob die Stadt für eingefangene und keinem Halter zuzuordnende Tiere selbst für die Kastrationskosten aufkommen müsse. André Gerdel antwortete ihm darauf, dass es mit dem Tierheim in Stendal eine vertragliche Regelung gebe, herrenlose Katzen dort abzugeben.

Lars Braunsdorf stellte schließlich den Antrag, dass die Verwaltung erst einmal einen Entwurf für eine Katzenschutzverordnung erarbeitet und zur weiteren Diskussion in den städtischen Ausschüssen vorlegt. Der Antrag wurde angenommen.