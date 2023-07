In Sandau sind 121 Stufen nach oben ein schönes Ziel

Das Paar Ute und Uwe ist per Rad von Aschersleben aus auf Urlaubstour. Die Sandauer Kirchenführerin Gabriele Haase erläutert den Kirchturmbau.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sandau - Die Radwegekirche in Sandau ist unter Touristen ein beliebtes Reiseziel. Am vergangenen Wochenende nutzten zwei Radler aus Aschersleben das Elbestädtchen für einen Zwischenstopp auf ihrer Rundreise. Schon beim Pausenimbiss draußen auf der Parkbank vor der Kirche kamen das Ehepaar Ute und Uwe mit Ingetraud Scharioth aus Sandau ins Gespräch. Sie gehört seit vielen Jahren zum Kirchenteam. Als sie vernahm, dass das Radlerpaar aus Aschersleben kommt, war das Erstaunen auf beiden Seiten groß. Das Sandauer Pfarrerehepaar Catharina und Hartwig Janus wechselt dorthin. Für Ute und Uwe war es wirklich Zufall, an der Kirche anzuhalten, wo ihre zukünftigen Pfarrer bisher Dienst taten.