In der Werkstatt von Gudrun Willenbockel entstehen in Handarbeit hochwertige Kirchentextilien. Christinnen aus den Pfarrbereichen Sandau und Schönhausen besuchten die Paramentikerin während ihres Frauenfrühstücks.

In Schollene wird noch immer am Webstuhl gearbeitet

Gudrun Willenbockel zeigt den Frauen in ihrer Werkstatt die Handhabung ihres mechanischen Hochwebstuhls.

Schollene. - In Abständen von etwa acht Wochen treffen sich die Frauen aus den Pfarrbereichen Schönhausen und Sandau in wechselnden Orten zum Frauenfrühstück. Diesmal waren wieder die Schollenerinnen Gastgeber. Im „Haus der Begegnung“, dem einstigen Pfarrhaus, hatten sich über 30 Frauen sowie der einstige Schönhauser Pfarrer Reiner Richter an der Kaffeetafel eingefunden.