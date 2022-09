In Schollener Werkstatt arbeitet jetzt ein Trio

Schollene - Vor ziemlich genau fünf Jahren – genauer gesagt im Oktober 2017 – hatten der Schollener Kfz-Meister Mirko Grohs und sein Geschäftspartner Hardy Dörre aus Götz (nahe der Stadt Brandenburg gelegen) das Werkstattgebäude in der Feldstraße am Rande von Schollene eröffnet. Die Eröffnung mit hunderten Gäste glich einem kleinen Volksfest, erinnerte sich der Schollener. – Seitdem verging kein Tag, an dem mal kein Auto in der Werkstatt gestanden hatte.