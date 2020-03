Die Klietzer Baufirma Hostra pflasterte vor kurzem die Wege und Parkplätze am neuen Wuster Gerätehaus. Foto: Ingo Freihorst

Das neue Gerätehaus für die Wuster Feuerwehr ist so gut wie fertig. Am 10. März erfolgt die letzte Abnahme durch die Feuerwehr-Unfallkasse.

Wust l Eine Klietzer Baufirma hat vor kurzem die letzten Arbeiten im Außenbereich des neuen Wuster Gerätehauses beendet. Wege und Parkplätze wurden gepflastert und Muttererde aufgetragen. Der Innenausbau war zu dem Zeitpunkt bereits abgeschlossen. Zuletzt wurde noch die Absauganlage für die Abgase der Fahrzeuge eingestellt. In der Halle gibt es zwei Stellplätze.

Die Gesamtkosten betragen knapp 1,1 Millionen Euro (inklusive 125 000 Euro Fördermittel). Baustart für den Neubau war im Mai 2018 gewesen. Verzögert hatte den Bau die Nichtbeteiligung von einigen Gewerken an den Ausschreibungen, so dass erneut ausgeschrieben werden musste. Zumeist waren an der Investition regionale Firmen beteiligt, sie kamen alle aus dem Landkreis.

Einen Termin zur feierlichen Übergabe gibt es derzeit allerdings noch nicht. Die letzten Abnahmen finden am 10. März statt, teilte das Bauamt mit.