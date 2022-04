Jetzt passen Führungsschienen für die Deichscharte

Das Material für die bei der Deichsanierung in Sandau neu angelegte Scharte auf der Überfahrt zur Fähre ist nun komplett. Bei Extremhochwasser wie 2013 wird die Überfahrt verschlossen.

Sandau - Jetzt wurden die vier metallenen Führungsschienen nochmals an die Wände geschraubt, nachdem es beim ersten Probeaufbau Probleme mit den Bohrungen gegeben hatte. Diesmal funktionierte alles, so dass die Übergabe der Anlage an die Stadt endlich erfolgen konnte. Damit ist bis auf Restarbeiten im Deichvorland diese Elbdeich-Baustelle abgearbeitet.