Jubiläum in Schollene wird mit Festumzug eröffnet

Seit 1892 – und damit seit nunmehr genau 130 Jahren – existiert in Schollene eine Freiwillige Feuerwehr. Das Jubiläum wird am Sonnabend, 10. September, ganz groß gefeiert.

Schollene - Was hat sich in den 130 Jahren nicht alles verändert! Wurde damals noch mit einem Pferdegespann ausgerückt und die Pumpen beim Löschen von Hand betrieben, stehen den Aktiven nunmehr zwei moderne Einsatzfahrzeuge mit großen Wassertanks zur Verfügung. Ein erstmals in der Wehrgeschichte fabrikneu gekauftes Tanklöschfahrzeug wurde 1997 in Dienst gestellt. Hinzu gesellte sich vor drei Jahren ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, dieses wurde von der Verbandsgemeinde als Träger der Wehr für etwa 300000 Euro ebenfalls neu gekauft.