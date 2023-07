Mit dem Lauf rund um die Hedemicke in Kamern findet am 22. Juli im Elb-Havel-Winkel wieder eine schöne volkssportliche Veranstaltung statt.

Kamern - Der Hedemickenlauf in Kamern 2023 ist ein Jubiläumslauf. Denn er findet zum 30. Mal statt. Am Sonnabend, 22. Juli, sind Jung und Alt am Strand des Sees willkommen, um sich sportlich zu betätigen. Dabei gilt wie immer bei diesem Volkslauf, dass die Bewegung an der frischen Luft zählt.