Allerhand abgestorbene Wasserpflanzenreste hatten sich am Ufer der Badestelle angesammelt, welche von den Helfern abgeharkt und weggeschafft wurden. Foto: Ingo Freihorst

Nachdem in Kamern bei einem Arbeitseinsatz die Badestelle für die Saison hergerichtet worden war, geschah dies auch in Klietz.

Klietz l Jugendklub-Betreuerin Uta Freihorst nutzte dazu die Pfingstferienzeit, wozu der Klub eigentlich ein Programm aufgestellt hatte. Doch war der Klub bis gestern noch geschlossen, so dass sie vier Jugendliche fragte, ob diese ihr beim Aufräumen des Badestrandes helfen möchten. Diese sagten spontan zu, der Bauhof stellte Schubkarren, Spaten und Harken bereit.

Allerhand Reste von abgestorbenen Wasserpflanzen wurden am Ufer aus dem See geharkt und mit der Karre weggeschafft. Zudem wurde die Kante des Sandstrandes ebenfalls von Grünbewuchs befreit und gesäubert. Allerhand Wildwuchs musste auch am Beachvolleyballfeld beseitigt werden.

Anderntags doppelt viele Helfer

Das alles war mit lediglich fünf Helfern an einem Tag nicht zu schaffen, so dass anderntags erneut ein Einsatz angesetzt wurde – wobei sich sogar acht junge Helfer einfanden. Uta Freihorst bedankte sich bei ihren freiwilligen Helfern, indem sie einmal eine Runde Pommes und beim zweiten Mal eine Runde Eis spendierte.

Bilder Betreuerin Uta Freihorst und Dominik Heinrich befreiten das Beachvolleyballfeld am See vom Wildbewuchs .Foto: Ingo Freihorst



Die Aktionen fanden im Rahmen des europäischen Förderprogrammes „Jugend stärken im Quartier“ statt.