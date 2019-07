Wie alle Klubs vom Jugendzentrum Havelberg bietet auch jener in Klietz in den Ferien viele Aktionen an.

Klietz l Unter erschwerten Bedingungen starteten die Besucher des Klietzer Jugendtreffs ihre Gokart-Rallye auf dem Sportplatz: Zum einen hatte es gerade ordentlich geregnet und zum anderen war der Parcours auf der einen Seite etwas uneben, so dass man beim Start ordentlich „Gas“ geben musste. Teilgenommen hatten auch „Ferienkinder“ wie Emma, welche bei der Oma in Klietz einen Teil ihrer Ferien verbringt. Sie trat gerade gegen Anna in die Pedalen.

Nächste Ferien-Aktion im Klub ist am Montag (22. Juli) eine Radtour nach Neuermark-Lübars, am Dienstag kann man auf dem Trampolin hüpfen und am Mittwoch geht es wieder nach Havelberg ins Schwimmbad – letzteres mit Anmeldung. Sportspiele und Grillen stehen am Freitag auf dem Plan. Geöffnet ist der Klub außer sonntags ab 14 Uhr.