Jugendzentrum Havelberg lädt im August zu einer Familien-Paddeltour ein

Havelberg

Es ist gar nicht mehr so lange hin bis zu den Sommerferien dieses Jahres. Der Förderverein Jugendzentrum Elb-Havel-Winkel bereitet dafür immer mehrtägige Angebote für Kinder und Jugendliche vor. Schöne Ferienerlebnisse, die den Teilnehmern noch möglichst lange in Erinnerung bleiben sollen.

Jugendamt des Landkreises sitzt mit im Boot

„Konkret geht es dabei wieder um Paddeltouren und um das traditionelle Zeltlager“, informiert Thomas Will, der Leiter des Jugendzentrums in Havelberg. „Die Vorbereitungen dafür laufen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt des Landkreises, das eine Kanutour und das Zeltlager fördert, auf Hochtouren. Und natürlich hoffen wir als Organisatoren, dass die Mühe am Ende nicht umsonst gewesen ist.“ Womit Thomas Will die derzeitige und die Corona-Entwicklung in den kommenden Monaten anspricht.

Buga-Paddeltour macht Ende Juli den Auftakt

Was ist geplant? Als erstes würde eine Paddeltour auf dem Programm stehen. Und zwar in der Zeit vom 25. Juli bis zum 30. Juli. Sie beginnt in Brandenburg und führt die Havel entlang etappenweise in die Domstadt Havelberg. Sie ist allgemein auch unter der Bezeichnung Buga-Tour bekannt. „Unterwegs erwartet die Teilnehmer eine Zeit voller Überraschungen und Abenteuer“, kündigt der Leiter des Havelberger Jugendzentrums an. Es stehen insgesamt 15 Plätze für Mädchen und Jungen aus dem gesamten Landkreis zur Verfügung, die ersten Anmeldungen sind bereits eingegangen. Weitere Interessenten, die zehn bis maximal 26 Jahre alt sind und ein Freischwimmerzeugnis besitzen, können sich für diese Ferienfreizeit anmelden. Und zwar persönlich im Jugendzentrum in der Uferstraße, telefonisch unter der Rufnummer 039387/88220, per Fax unter 039387/72651 oder per Mail an juze-havelberg@web.de.

Zeltlager findet in Kamern oder in Klietz statt

Diese Anmeldemöglichkeiten gelten auch für das Zeltlager, das in der Zeit vom 8. bis zum 13. August stattfinden soll. „Ob in Kamern am See oder in Klietz, das steht noch nicht ganz fest“, ist zu erfahren. Es wird wieder gemeinsam mit dem Shalom-Haus in Tangermünde organisiert und ist für 35 junge Leute im Alter von 8 bis 20 Jahren gedacht. „Diese Mischung von Kindern und Jugendlichen hat sich in den vergangenen Jahren gut bewährt“, erklärt Thomas Will. „Die Größeren passen in der Regel dabei ganz gut auf die Kleinen auf und unterstützen somit die Betreuer.“ Sport, Spiel und Spaß, eine spannende Nachtwanderung, eine erlebnisreiche Tagesfahrt und viele andere tolle Aktivitäten gehören zum Programm des Zeltlagers.

Auch eine Premiere ist noch geplant

Bei einem dritten Angebot, das der Förderverein selbst organisiert, handelt es sich um eine Premiere. „Erstmals möchten wir in der Zeit vom 2. bis zum 6. August zu einer Familien-Paddeltour einladen, also Vater oder Mutter zusammen mit dem Sohn oder der Tochter in einem Boot“, informiert der Juze-Leiter. Über den Streckenverlauf soll erst kurzfristig entschieden werden. Auch zu diesem Ferienerlebnis würden bereits jetzt Anmeldungen entgegen genommen. Thomas Will weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass dies alles nur vorbehaltlich geschehen kann, dass eine mögliche Absage im Raum steht, wenn es die Pandemie erfordert.