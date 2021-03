IIm Jugendzentrum in Havelberg renoviert Betreuer Dominique Bernd (rechts) gerade den Eingangsbereich. Viele Holzarbeiten hat er dafür geplant, bei der die Jugendlichen gern mit anpacken können. Hilfe ist erwünscht. Juze-Chef Thomas Will hofft, dass bald noch mehr Normalität einkehrt und wieder mehr Kinder und Jugendliche die Einrichtungen des Juze besuchen dürfen. Foto: Andrea Schröder

Die gelockerten Corona-Regeln erlauben dem Havelberger Jugendzentrum Angebote für Gruppen mit bis zu fünf Kindern und Jugendlichen.

Havelberg l Lange Zeit konnten das Havelberger Jugendzentrum und die Jugendklubs in den Dörfern coronabedingt nur Einzelfallberatungen und Hausaufgabenhilfe anbieten. Mit den nun erfolgten ersten Lockerungen sind wieder pädagogische Angebote für Kleingruppen mit bis zu fünf Personen möglich, freut sich der Leiter des Jugendzentrums Thomas Will über einen kleinen Fortschritt bei der Kinder- und Jugendbetreuung.



Soweit das möglich ist, wollen die Jugendklubs in Nitzow, Schollene, Klietz und Kamern Angebote nach draußen verlegen. Diese Einrichtungen sind montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr geöffnet sowie 14-tägig sonnabends – das ist den Aushängen in den Infokästen zu entnehmen. Das Jugendzentrum in der Uferstraße öffnet werktags von 10 bis 18 Uhr und ebenfalls 14-tägig sonnabends. Hier wurde berücksichtigt, dass die Schulen noch nicht in den vollen Präsenzunterricht übergegangen sind und Schüler nur jeden zweiten Tag in der Schule sind. Sie finden somit ab 10 Uhr im Juze Ansprechpartner zur Hausaufgabenhilfe vor. Für die Besuche in den Einrichtungen gelten weiterhin die Hygieneregelungen. Das Juze hat ein entsprechendes Konzept erarbeitet, um den Anforderungen gerecht zu werden.



Für die täglichen Angebote ist keine Voranmeldung erforderlich. Die Mitarbeiter des Juze sind aber dabei, spezielle Angebote vorzubereiten, wo dies dann nötig ist.



Osterfest muss ausfallen

Dabei denkt der Juze-Chef zum Beispiel an ein Bubble-Ball-Turnier – nicht nur, weil die transparenten Bälle aus Kunststoff, die sich die Spieler dabei über den Oberkörper ziehen, in Zeiten von Corona beste Voraussetzungen für Abstand bieten. Möglich machte die Anschaffung die Spende aus dem Benefizlauf der Bundeswehr Ende vorigen Jahres.



Mit Blick auf die Osterferien, wo das Jugendzentrum normalerweise verschiedene Aktivitäten anbietet, steht noch nicht fest, was dieses Mal machbar ist. Der beliebte Kochwettbewerb „Rund ums Osterei“ muss auf jeden Fall ausfallen. Die 10. Corona-Verordnung lässt auch das große Osterfest mit 1000 bunten und 10 goldenen Eiern im Modellsportzentrum platzen, bedauert Thomas Will. In Sachen Kinderfest im Schwimmbad ist er mit den Stadtwerken im Kontakt und hofft, dass dafür eine Lösung gefunden werden kann.