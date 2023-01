Junge Besucher auf dem Schollener Forsthof

Auf außergewöhnliche Art und Weise lernen die Schollener Kinder ihre Heimat kennen: Gemeinsam mit Erika Gorges vom Heimatverein geht es in bestimmten Abständen auf Entdeckungstour.

Schollene - Wer in früheren Jahrzehnten in der Forstwirtschaft tätig war, musste kräftig sein: Bäume wurden mit schweren Motorkettensägen aufwendig gefällt, per Handarbeit zurechtgerückt und mit dem Rückepferd abtransportiert. Das Fällen selbst war ziemlich gefährlich, die Forstarbeiter musste dabei gut aufpassen. Später wurden die Pferde durch Traktoren ersetzt.