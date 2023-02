Sie hatten erste wunderschöne Urlaubstage in Ägypten. Dann las Sascha aus der Ukraine am Morgen des 24. Februar 2022 auf seinem Handy vom Krieg in seiner Heimat.

Sascha und Mascha mit ihren Kindern Nastia und Maxim sowie Wiebke Gorges in ihrer neuen Wohnung. Mit Wiebke und ihrer Familie verbindet sie seit fast einem Jahr eine tiefe Freundschaft. Zur Friedensandacht am Freitag, 24. Februar, ab 18 Uhr im Dom sind sie mit dabei und zeigen Fotos aus der Ukraine.

Havelberg - Sascha glaubt nicht, was er da liest, als er am 24. Februar 2022 die Nachrichten auf seinem Handy sieht. Krieg. Im 21. Jahrhundert. Mitten in Europa. In seinem Heimatland Ukraine. Raketen und Explosionen in seiner Heimatstadt Kiew. Gerade hat er mit seiner Frau Mascha und Tochter Nastia die ersten Urlaubstage im sonnigen Ägypten genossen. Und plötzlich ist die Welt eine andere.