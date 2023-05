Außerdem möchte eine Yoga-Arbeitsgemeinschaft an der Havelberger Grundschule bei Kindern Verspannungen lösen. Und das gelingt auch.

Junger Chor steht heute in Havelberg auf der Bühne

Hier wird im Musikraum fleißig für den heutigen Auftritt beim Stadtkinderfest im Erlebnisbad geübt. Am Klavier die Schulozialarbeiterin Ludmyla Shyprylo.

Havelberg - An der Havelberger Grundschule „Am Eichenwald“ haben bereits die Vorbereitungen für die diesjährige Einschulungsfeier, die wieder in der Sporthalle am Eichenwald stattfindet, begonnen. Unter anderem soll dabei auch wieder Chorgesang zum Programm gehören.