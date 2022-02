Kabarett-Abend in Havelberg mit den Hengstmanns kurzfristig verschoben

„Positiv!“ heißt das Programm, mit dem die Hengstmann-Brüder aus Magdeburg am 6. Februar in Havelberg auftreten wollten. Coronabedingt muss der Termin verschoben werden.

Tobias und Sebastian Hengstmann wollen ihr neues Programm "Positiv" nun am 27. Februar in Havelberg auf die Bühne bringen.

Havelberg - „Corona hat’s beim ersten Mal nicht so richtig geschafft und versucht’s deshalb bei Sebastian Hengstmann ein zweites Mal.“ So war es am Sonntag auf der Internetseite der Hengstmanns zu lesen. Der für den Abend des 6. Februar geplante Kabarettabend in der Aula des Havelberger Schulzentrums musste kurzfristig abgesagt werden.

Als neuer Termin ist Sonntag, der 27. Februar, vorgesehen. Bereits erworbene Karten können zurückgegeben werden, andernfalls behalten sie ihre Gültigkeit für den neuen Termin, heißt es dort weiter.