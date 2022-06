Kanalarbeiten am Havelberger Schulzentrum

Neue große Rohre werden im Bereich der Havelberger Schulen an der Straße in die Erde gebracht.

Havelberg - Eine Großbaustelle ist derzeit die Pestalozzistraße in Havelberg. In dieser sowie in der Cotheniusstraße ist die Sanierung von rund 800 Meter Mischwasserkanal in vollem Gange.