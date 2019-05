Keven Winkelmann aus Kuhlhausen hat bei den Titelkämpfen in Havelberg zweimal das oberste Podest erreicht.

Havelberg l Die Norddeutschen Meisterschaften des Deutschen Traditionellen Karate-Verbandes für Schüler im Alter von 7 bis 15 Jahren sind am Sonnabend in Havelberg ausgetragen worden. Allein 20 Mädchen und Jungen gingen dabei für die gastgebende Karateschule Havelberg an den Start. Am erfolgreichsten schnitt von ihnen Keven Winkelmann aus Kuhlhausen ab. Der 13-Jährige triumphierte in seiner Altersklasse in den Einzeldis­ziplinen Kumite und Kata und konnte sich somit über zwei Meistertitel freuen. Hinzu kam für ihn dann noch eine Silbermedaille im Kata-Teamwettbewerb zusammen mit Fiete Roebert und Lasse Schulze.