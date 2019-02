Zuerst betrat die Frauentanzgruppe als Darth Vader – der üble Herrscher in Star Wars – ganz in Schwarz gekleidet das Parkett, darunter trugen die „Dancing Queens“ diese futuristischen Kostüme. Foto: Ingo Freihorst

Zur Weltraum-Mission waren die Gäste beim Karneval des SCC im toll dekorierten Schützenhaus-Saal in Sandau eingeladen.

Sandau l Allerlei Ufos und Raketen dominierten die Dekorationen im Sandauer Saal. Natürlich durften die von Klaus-Dieter Pöhl gezeichneten Männeken – eines der Markenzeichen des SCC – dabei auch nicht fehlen, diesmal zünftig im Weltraum-Dress. Denn dieses Jahr lautet das Motto „Weltall – Sandau hebt ab!“

Die Moderatoren Tina Lindemann und Kai Völkel luden das Publikum ein, mit dem SCC ferne Galaxien und neue Welten zu erkunden. Das Sandauer Programm eröffnete traditionell der Auftritt des Funkenmariechens, diesmal war es Gina Weis. Es folgte die Funkengarde, welche im Verlaufe des Programms auch noch als „Erdlinge“ zu erleben war.

Ersatz für die Prinzessin

Wie in Wulkau musste sich auch das Sandauer Prinzenpaar nach Ersatz umschauen, Prinzessin Verena Mandelkow ist nämlich schwanger. Mandy Alex regierte deshalb an der Seite von Prinz Florian Lange, rief gemeinsam mit ihm die Kussfreiheit aus – bekräftigt von einem „Sandau Ahoi!“. Die eigentliche Prinzessin hatte zuvor auch noch bei den Frauen mit trainiert, zog es dann aber vor, bei den Prunksitzungen lieber nur zuzuschauen.

Bilder Auch das Sandauer Männerballett hatte passend zum Thema Star-Wars-Kostüme angezogen: Einer dieser Storm-Trooper war recht sportlich. Foto: Ingo Freihorst



Die Deichjodler erinnerten diesmal an verstorbene Sänger: Falko, Elvis Presley, Michael Jackson und Joe Cocker. Foto: Ingo Freihorst



Unter anderem zur Melodie von „Foot Lose“ tanzten die Dark Angels, natürlich wurden auch hier von den Gästen Zugaben gefordert. Foto: Ingo...



Ihr Erkennungsmerkmal sind die Kittelschürzen: Die SCC-Urgesteine Elfriede und Gisela beim Sketch. Foto: Ingo Freihorst



Tradition ist es in Sandau, verdiente Mitglieder öffentlich zu ehren: Diesmal bekamen Nele Ziems und – in Abwesenheit – Christiane Bornemann einen Orden für ihre zehnjährige Mitarbeit beim SCC.

Mini-Tanzlöwen haben Premiere

Neu im Team des SCC sind die Mini-Tanzlöwen, welche von Tina Lindemann trainiert werden. Nach deren Auftritt betrat Petra Piehl als Kanzlerin Merkel die mit einer Deutschlandfahne drapierte Bütt. Sie habe Sitzefleisch, andere müssen nach ihr die von ihr eingebrockte Suppe auslöffeln. Da sie nur noch wenige Zuhörer habe, müsse sie jede Gelegenheit für ihre Reden nutzen.

Nach dem Auftritt der von Katharina Ziems trainierten „Dark Angels“ gab es ein Wiedersehen mit längst verstorbenen Sängern: Die „Deich-Jodler“ hatten sich diesmal als Elvis Presley, Michael Jackson, Falko und Joe Cocker verkleidet. Unter anderem mit dem Gesang von „Cordula Grün“ rockten sie den Saal.

Sehenswerte Kostüme

Sehenswert waren wieder die Kostüme der von Tina Lindemann trainierten Tanzlöwen, auf allen waren diesmal im Schwarzlicht bunt reflektierende Linien zu sehen.

Gisela und Elfriede in ihren Kittelschürzen – die beiden SCC-Urgesteine Petra Piehl und Antje Sülter-Damker – hatten dann wieder die Lacher auf ihrer Seite. Gisela berichtete, dass sie am Rathaus ausgerutscht sei, denn dort werde nicht mehr gestreut – das Haus könnte dadurch womöglich zusammenfallen. Zudem verhütet sie mit Schmalz: Sie streicht ihr Dach damit ein und hofft, dass der Klapperstorch darauf ausrutscht.

Julia Peter hatte Premiere als Sängerin

„Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ sang im Anschluss Julia Peter, es folgte Anja Wolf mit „Wenn du denkst, du denkst“ sowie ihr Gesangs-Duett „Ich will keine Schokolade“. Julia Peter trat erstmals als Sängerin auf.

Weil die Gäste viele tolle Kostüme trugen, wurden im Anschluss die besten prämiert. Der erste Preis ging an die Schwestern Sylvia Schäler und Heike Harmuth, sie trugen Selbstgeschneidertes. Es folgte der Auftritt der „Erdlinge“, sie tanzten unter anderem zu Country-Klängen.

Nicht fehlen darf beim SCC-Programm der Auftritt der „Rampensau“ alias Petra Piehl, welche wie üblich über ihren Mann Olaf her zog. „Völlig losgelöst“ tanzten diesmal die „Dancing Queens“, also die von Tina Lindemann trainierte Frauengruppe. Sie betraten erst ganz in Schwarz als Darth Vader das Parkett – darunter trugen sie futuristische Kostüme.

Traditionell beendet das Männerballett das SCC-Programm. Auch die Männer trugen Star-Wars-Kostüme, als „Storm-Trooper“ tanzten sie recht sportlich mit Break-Dance-Einlagen.