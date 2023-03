Kegelverein in Fischbeck ist eine krisenerprobte Truppe

Michelle Steinberg und Nadine Lazik vom Racingteam Steinberg haben in Fischbeck mit um den Bürgermeisterpokal gekegelt.

Fischbeck - Es war im Obergeschoss des alten Feuerwehrgerätehauses in Fischbeck, wo sich am 11. März 1998 Freunde des Kegelsports zur Gründung eines Vereins trafen. Noch heute sind einige aktiv, berichtet Vereinsvorsitzende Petra Lobitz. Sie war an dem Abend mit dabei, trat dem Verein aber erst zwei Wochen später bei.