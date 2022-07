Heiligabend Kinder im Elb-Havel-Winkel freuen sich auf die Krippenspiele

In Kuhlhausen, Garz, Warnau, Kamern, Schönfeld und Klietz führen Kinder am Heiligen Abend die Weihnachtsgeschichte in Form eines Krippenspieles auf. Seit November wurde dafür geübt.