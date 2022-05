Kinder und Jugendliche in Kamern haben viele Hinweise

Kamern - Was Kindern und Jugendlichen der Seegemeinde Kamern unter den Nägeln brennt, was sie gut finden oder was sie vermissen – das erfuhren Bürgermeister Arno Brandt und Verbandsgemeindebürgermeisterin Steffi Friedebold im Kamernschen Jugendtreff. Es war der zweite Treff im Rahmen der Aktion „Meet the Bürgermeister“, welche Demografiemanager Gerhard Faller-Walzer in Auswertung einer Jugendbefragung organisiert hatte.