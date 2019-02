Die WKC-Prinzengarde tanzte unter anderem zum Queen-Hit „We will rock you“. Foto: Ingo Freihorst

Die Wulkauer Narren vom WKC luden zum Kinderfasching ein - damit wurde ihre 53. Session beendet.

Wulkau l Wie bei den Erwachsenen war auch bei den Kindern der Saal gut gefüllt. Das Kinderprinzenpaar und Andreas Düwert vom Elferrat begrüßten die kleinen und großen Jecken.

Nach Narrenschwur und Schunkelrunde begann das Programm. Zuerst gab es die Prinzenproklamation: „Um an die Bonbons zu kommen, haben wir Günther das Geld abgenommen“, lasen die beiden Schönfelder vor. Zur Musik aus dem Film „Dirty Dancing“ tanzte danach die große Kindertanzgruppe, die Prinzengarde schwang hingegen ihre Beine zu rockigen Klängen wie von Queen oder AC/DC.

Pubertiere in der Bütt

In Reimen plauderten die „Pubertiere“ Johanna und Adrian in der Bütt über ihre Eltern und aus der Schule – wenn die Eltern etwas von ihnen wollen, stellen sie sich tot. Viel Beifall gab es im Anschluss für die Premiere der kleinen Kindertanzgruppe, welche zum Evergreen „Ich will keine Schokolade“ und einen Twist tanzte.

Bilder Diese kleine Kindertanzgruppe feierte beim Kinderfasching in Wulkau ihre Premiere – hier beim Twist. Foto: Ingo Freihorst



Das WKC-Kinderprinzenpaar Mia II. und Marlon I. verlas zu Beginn des Programms die Proklamation. Foto: Ingo Freihorst



Zur Filmmelodie aus „Dirty Dancing“ tanzte die von Carolin Braun trainierte große Kindertanzgruppe. Foto: Ingo Freihorst



Die „Pubertiere“ Johanna Meinschien und Adrian Henning traten gemeinsam in die Bütt. Foto: Ingo Freihorst



Mia-Carolin bereicherte das Programm wieder mit ihrem Gesang, den Abschluss bildete Theresa mit ihrer Bütt. Zuletzt lud der Elferrat alle Kinder zum Tanz aufs Parkett.