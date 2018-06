Am Kindertag steigt das große Havelberger Stadtkinderfest im Havelberger Erlebnisbad.

Havelberg l Für das 25. Stadtkinderfest am Kindertag, 1. Juni, ist im Havelberger Erlebnisbad alles gut vorbereitet. Am Mittwoch trafen sich die Organisatoren und Helfer noch einmal zu letzten Absprachen. Die Kinder und Jugendlichen dürfen sich ab 14 Uhr auf ein buntes Fest freuen, das jede Menge Spiel, Spaß und Unterhaltung verspricht. Nach der Eröffnung durch den Bürgermeister beginnt die Bühnenshow mit Liedermacher Mathias Lück und das Beachvolleyballturnier startet. Die Tanzgruppe Arabeske zeigt ab 15.15 Uhr ihr Können, die Judosportler sind ab 16 Uhr zu erleben. Das große Neptunfest beginnt um 16.30 Uhr.

Unter Federführung des Jugendzentrums, der Stadtwerke und der Stadt bringen sich verschiedene Vereine, Schulen und Institutionen ein, um den Mädchen und Jungen einen wundervollen Tag zu bieten. Neu ist in diesem Jahr, dass es bei der Tombola, für die die Teilnahme an den Mitmachstationen zählt, Tagesfahrten zu gewinnen gibt. Zehn Gewinner im Vorschulalter fahren am 14. Juni in den Dino-Park Germendorf, zehn Gewinner im Schulalter besuchen am 11. Juli das Phaeno in Wolfsburg. An den Stationen gibt es kleine Preise zu gewinnen, zudem werden die Sieger des Wissenstests, Singstar-Wettbewerbes, Torwandschießens, Tauchens und Kistenstapelns ermittelt. Für viel Spaß dürften auch die Wasserbälle zum Übers-Wasser-Laufen, die Dschungel-Riesenrutsche und Miniquads sorgen. Badespaß ist auch garantiert. Der Eintritt ist frei.