Vier Mitglieder der Fischbecker Kinderwehr bestanden jetzt die neue "Kinderflamme"-Prüfung.

Fischbeck l Seit dem vorigen Jahr haben die Mitglieder der Kinderwehren im Bundesland die Möglichkeit, die Prüfung zur „Kinderflamme“ in verschiedenen Stufen abzulegen. Davon machte jetzt auch der Nachwuchs der Feuerwehr Fischbeck Gebrauch, nachdem sich die Kinder vorab intensiv auf die Prüfungen vorbereitet hatten.

In einem ersten Prüfungsteil wurde in der Fahrzeughalle von jedem Kind ein D-Schlauch ausgerollt und danach wieder zusammengelegt. Unter Aufsicht von Kinderwärtin Kathrin Köppe, welche zusammen mit Jugendwart Christopher Rzyski die Prüfung abnahm, durfte danach im Büro jedes Kind eine Kerze anzünden und wieder löschen. Unter anderem indem ein Glas über die Kerze gestülpt wurde – was natürlich erklärt werden musste.

Einen Notruf absetzen

Zudem mussten die Kinder einen Notruf absetzen. Dabei mussten sie wissen, was alles bei dieser Meldung vonnöten ist: Wo befindet sich der Einsatzort, was ist geschehen, wer meldet, sind Menschen in Gefahr? Christopher Rzyski war der Disponent am anderen Ende der Leitung, er hatte sein Telefon entsprechend programmiert.

Fiete Mertens bewältigte dies ganz selbstsicher, er setzte einen korrekten und vollständigen Notruf ab. Auch Nike Mangelsdorf, der Tangermünder Arne Schmidt und Matti Giese aus Hohengöhren kannten sich gut aus. Sie alle sind seit Anbeginn in der Kinderwehr Mitglied – und konnten sich nun über eine Urkunde, den Anstecker dazu und ein Präsent in Form eines umweltfreundlichen und verschließbaren Trinkbechers freuen. Letzterer natürlich im Feuerwehr-Design.

Die „Lösch-Kids“ treffen sich samstags alle 14 Tage zur einstündigen Ausbildung, mitarbeiten kann man im Alter von sechs bis zehn Jahren. Vom Kreisverband gab es kürzlich neue Brettspiele.

Mit dabei war ein Gast aus Stendal, er möchte künftig auch in Fischbeck mitmachen, denn in der Kreisstadt gibt es Wartezeiten. Er durfte sich über ein Malheft freuen.