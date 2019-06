Am 1. Juni, dem Kindertag, haben sich gut 100 Mädchen und Jungen aus dem gesamten Landkreis auf den Weg nach Sandau gemacht.

Sandau l Die Kreis-Kinderfeuerwehr veranstaltete hier den diesjährigen Crosslauf für die Kinderfeuerwehren 19 Orte mit 20 Teams waren in Sandau vertreten, was Ulrike Rieger, die Kreis-Kinderfeuerwehr-Wartin, sehr freute. „Damit beteiligen sich heute mehr als die Hälfte aller Kinderfeuerwehren des Kreises an dem Wettstreit“, sagte sie. Insgesamt bestehen im Landkreis Stendal derzeit 35 Kinderfeuerwehr-Gruppen. Ihre Mitglieder dürfen bis zu 11 Jahre alt sein, dann steht der Wechsel in die Jugendfeuerwehr an.

Aus der Region alles dabei

Hervorzuheben ist die Teilnahme aus dem Elb-Havel-Winkel. Denn alle fünf Kinderfeuerwehren aus der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land (Fischbeck, Kamern, Schönhausen, Schollene, Sandau) und aus der Einheitsgemeinde Havelberg (Havelberg) waren zum Crosslauf erschienen. „Wir sind ganz gespannt auf das alles hier“, machte Caroline Nagel, die zusammen mit Lea Limp vier „Löschzwerge“ aus Schollene betreute, deutlich. „Denn unsere Kinderfeuerwehr besteht erst seit einem Jahr, weshalb das unsere erste Teilnahme am Crosslauf überhaupt ist.“ Aktuell zählt die Schollener Gruppe übrigens immerhin 13 Mädchen und Jungen.

Sechs Stationen

Sechs Stationen musste jede Mannschaft absolvieren: Erste Hilfe (von den Johannitern aus Stendal), ein Quizz (von der Sandauer Jugendfeuerwehr), Gerätekunde (von der Sandauer Feuerwehr), einen Storchenkalender (Gabriela Ecke von der Naturwacht), Fühlen und Tasten (von der Sandauer Feuerwehr) sowie Fischkunde (Steffi Koterba vom Sandauer Angelverein). An jeder Station gab es Punkte für gutes Wissen. Die in diesem Jahr besonders wichtig waren. „Bei den Crossläufen in den vorangegangenen Jahren waren immer alle teilnehmenden Teams Sieger. Das ist natürlich auch dieses Mal so. Jede Mannschaft erhält eine Urkunde und jedes Kind einen Button zur Erinnerung an den Crosslauf in Sandau. Aber erstmals werden auch die drei besten Vertretungen ermittelt und ausgezeichnet, die dann am Wettstreit um den Wanderpokal der beiden Altmarkkreise teilnehmen“, erklärt Ulrike Rieger. Ort und Termin dafür würden noch festgelegt.

Bilder Ein Druckverband war an der Erste-Hilfe-Station der Johanniter aus Stendal anzulegen. Foto: Dieter Haase



Um den Storchenkalender ging es bei der Naturwacht. Gabriela Ecke erklärt ihn hier Losenrader Kindern. Foto: Dieter Haase



Martin Oelsner betreute die Station Gerätekunde. Hier ist gerade das Team Borstel II bei ihm. Foto: Dieter Haase



In der freien Zeit war der Schminkstand von Steffi Stille (rechts) sehr beliebt. Außerdem stand eine Hüpfburg zum Austoben bereit. Foto: Dieter Haase



Die Versorgungsgruppe des DRK aus Stendal kochte für alle Nudeln mit einer fruchtigen Bolognese. Foto: Dieter Haase



Tolles Ergebnis für die Gastgeber

Letztlich konnten hier am Ende die Kinderfeuerwehren aus Kläden, Sandau und Stendal jubeln, die jeweils auf die meisten Punkte gekommen waren. „Von Platz 2 hätten wir nicht zu träumen gewagt. Das ist ein ganz tolles Ergebnis für unsere Kinder und auch für die gesamte Sandauer Feuerwehr“, strahlte Mandy Schäler, die Sandauer Kinder- und Jugendwartin. „Wir freuen uns alle sehr darüber.“

Dank an alle Helfer

Einen Dank richtet Mandy Schäler zudem an alle Helfer und Unterstützer der Veranstaltung, zu denen auch die Verbandsgemeinde und der Fruchthof in Stendal gehören. Um das Mittagessen kümmerte sich die Versorgungsgruppe des DRK aus Stendal, außerdem bot die Feuerwehr Sandau Bratwurst vom Grill an.

Zusammenkunft am 29. Juni

Am Sonnabend, 29. Juni, werde es am Gerätehaus eine Dankeschönveranstaltung für alle Helfer geben, kündigte Mandy Schäler an. Und auch für alle Kinder und deren Eltern, „um den Kindertag gemeinsam nachzufeiern“.