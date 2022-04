Kirche in Sandau bleibt vorerst ohne Dachreiter

Pfarrer Hartwig Janus begrüßte die Anwesenden zur Versammlung des Fördervereins der Sandauer Kirche in der Doppelebene des Kirchturmes.

Sandau - Mit einem Glas Sekt und einem kleinen Schoko-Präsent wurden die Mitglieder des Fördervereins zur Versammlung im Kirchturm willkommen geheißen. Das hatte seinen guten Grund: Im Vorjahr beging der rührige Verein sein 25-jähriges Bestehen, wegen der Pandemie konnte man in dem Jahr aber nicht zusammenkommen. Am 5. März 1996 hatten 19 Gründungsmitglieder den Förderverein ins Leben gerufen. „Wir werden das wohl nicht mehr erleben“, hieß es damals bei so manchem der Anwesenden. Doch wurde seitdem allerhand geschaffen.