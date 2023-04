Kirchentüren in Sandau stehen wieder offen

Die Sandauer Singegruppe unter Leitung von Steffi Koterba (rechts) umrahmte die Eröffnung der Quempas-Ausstellung durch Berta Meyer (links) im Sandauer Kirchturm mit Frühlingsliedern. Unter anderem erklang „Kein schöner Land“. In der Vitrine liegen unter anderem originale alte Quempashefte.

Sandau - Eine alte Sandauer Tradition wird seit diesem Monat in der Ausstellungsebene des Kirchturms vom Elbestädtchen vorgestellt: Der Quempas, ein Wechselgesang verschiedener Chöre, in welchem von der biblischen Weihnachtsgeschichte berichtet wird. Gesungen in lateinischen und deutschen Strophen – denn er stammt noch aus der Zeit vor der Reformation.