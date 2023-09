Beim Herbstfest in der Kita Kamern sind Eltern eine große Hilfe. Weshalb ist die Kita beliebt, was könnte besser sein? Muss nur Vegetarisches im Speiseplan sein?

Kamern - Wenn in der Kita „Sonnenschein“ in Kamern zu einem Fest eingeladen wird, kommen Eltern und Großeltern zahlreich. Das freut die Kinder und das Team der Kita, die sich auf solche besonderen Tage in der Einrichtung immer mit einem bunten Programm vorbereiten. So war es auch beim Herbstfest. Esther Ramisch leitet die Kita und weiß, dass solche Aktionen ohne Unterstützung nicht gehen würden. Sie sagt: „Das Kuratorium hat viel dazu beigetragen. Die Elternvertreter sind immer mit im Boot und helfen. Das macht vieles leichter.“