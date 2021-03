Bis Kinderlachen durch das neue „Spatzennest“ hallt, haben die Bauarbeiter noch alle Hände voll zu tun. Im Sommer soll Einweihung sein

Schönhausen l An allen Ecken und Enden, drinnen und draußen, wird gearbeitet. Wände verputzen, schleifen, fliesen, Vordach montieren, Wasserleitung verlegen. Viel ist seit der Grundsteinlegung im Mai geschafft, viel ist aber auch noch zu tun, bis im Sommer die Kinder einziehen können. Decken verkleiden beispielsweise, Bäder fliesen und all das, was das „Spatzennest“ am Ende wohnlich macht.



„Wir freuen uns schon sehr“, sehnt Kita-Leiterin Anja Marschall-Skuppin den Tag der Einweihung und dass dann alle „Spatzen“ wieder vereint sind herbei. Denn die Zeit jetzt mit Baubegleitung, Verteilung der Kinder auf drei Gebäude in Schönhausen und Klietz und dazu noch alles, was Corona mit sich bringt, ist für das gesamte Erzieherteam besonders fordernd. Die Krippenkinder sind im Altbau, der irgendwann abgerissen werden muss, geblieben; die Hortkinder nutzen Räume in der Schule und die Drei- bis Sechsjährigen werden im Klietzer „Storchennest“ betreut.Drei Funktionsräume fürMusik, Kochen und BastelnDas neue „Nest“ bietet den 130 Mädchen und Jungen mehr Platz und Komfort. Drei große Räume für die Krippe haben je noch einen Nebenraum zum Schlafen und einen Sanitärbereich. Die vier großen Räume für die Kindergartenkinder sind alle miteinander verbunden, je zwei Gruppen teilen sich einen Sanitärbereich. Dann gibt es noch drei Funktionsräume – Kinderküche, Kreativraum und Musikzimmer. Und einen großen Gemeinschaftsraum. Und natürlich den Küchentrakt, in dem Frühstück und Vesper zubereitet und das angelieferte Mittagessen zum Servieren in den Gruppenräumen angerichtet wird. Nicht fehlen dürfen Zimmer für die Erzieher, für den Hausmeister und für die Leiterin.



Einzug für Juli geplant

Viel ist geschafft, viel ist aber auch noch zu tun. Der Endspurt lässt kaum Zeit zum Verschnaufen, weiß auch Verbandsbürgermeisterin Steffi Friedebold. Sie ist zuversichtlich, dass im Juli alles einzugsbereit ist. Aber genau festlegen will sie sich mit dem Einzugstermin noch nicht, „bei so einer großen Baustelle kann immer noch etwas dazwischen kommen und sich durch Lieferengpässe auch verzögern“. Für die Einweihungsfeier proben die musikalischen „Spatzen“ schon – man darf gespannt sein.



Auch draußen wartet noch ordentlich Arbeit. Vor den Gruppenräumen sind die Terrassen anzulegen, der Spielplatz ist noch eine Brachfläche. Und der Parkplatz, der künftig über die Zufahrt vom Neubaublock aus zu erreichen ist, muss zum Abschluss auch noch angelegt werden.Auch auf der Hortbaustellegeht es voranZweite Baustelle neben dem Kindergarten ist der Hort gleich nebenan. Seit September herrscht Baufreiheit. Gerade haben die Arbeiter die Außendämmung angebracht. Ein paar der Fenster mussten ausgetauscht werden, das Dach ist bereits neu. Drinnen montieren Heizungs- und Sanitärbauer aus Möckern die Installationen für die Waschtische und Toiletten. Der Zwischenbau, der Alt- und Neubau verbunden hatte, dient nun für alle technischen Installationen.



Im Untergeschoss befindet sich ein Kreativraum und ein Hortraum, in dem barrierefrei auch Kinder mit Behinderungen betreut werden könnten. Und dann ist im Untergeschoss noch Platz für die Cafeteria samt Kinderküche. Hier nehmen die Hortkinder ihre Mahlzeiten ein und es ist Platz für Feste und Feiern. Mit ein paar neu gezogenen Wänden gibt es einen Bereich für die Essenausgabe und Vorbereitung der Mahlzeiten. Im Obergeschoss gibt es drei weitere Räume für die Schüler. Insgesamt bietet der Hort Platz für gut 70 Kinder.



Auch im Hort geht es voran

Auch der Hort muss, genau wie der Kindergarten, bis zum Sommer fertig sein – letzter Point für den Abschluss des Stark-III-Projektes. Die Investition beim Kindergarten liegt bei 3,8 Millionen Euro, beim Hort bei 1,5 Millionen. Etwa 75 Prozent Fördermittel aus dem europäischen Topf machen diese Investition möglich. Den Eigenanteil finanziert die Verbandsgemeinde als Träger über Kredite.Es bleibt nun doch beimaltbekannten NamenAls mit dem Neubau des Kindergartens begonnen worden war, hatte sich das Erzieherteam darauf geeinigt, einen neuen Namen für das neue „Nest“ zu suchen. Von dieser Idee ist man inzwischen zurückgetreten – es bleibt beim altbekannten „Spatzennest“. Aber der Hort im separaten Gebäude bekommt mit dem Einzug einen neuen Namen. Welchen, das werden die Kinder entscheiden.