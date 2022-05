KKW-Relikt: Das entsteht am alten Schöpfwerk in Warnau

Die Spundwand am Schöpfwerk in Warnau wird Stück für Stück abgetragen. Das DDR-Relikt entstand, weil mit den Pumpen das KKW auf der gegenüberliegenden Elbseite in Arneburg mit Wasser versorgt werden sollte. Das wurde jedoch nie fertiggestellt.Tobias Hofbauer

Fotos: Tobias Hofbauer