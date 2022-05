KKW-Relikt: Spundwand in Warnau bei Havelberg wird abgerissen

Viel ist nicht mehr von der Spundwand am ehemaligen Schöpfwerk in Warnau übrig. Der Nabu hat sich dafür stark gemacht, das Überbleibsel aus DDR-Zeiten zu entfernen.

Die Spundwand zum alten Schöpfwerk in Warnau wird Stück für Stück abgetragen. Das KKW-Relikt nahe Havelberg entstand, weil mit den Pumpen das nahelegenene Kernkraftwerk in Arneburg angetrieben werden sollte. Das wurde jedoch nie gebaut.

Warnau - Die Renaturierungsarbeiten im Bereich des ehemaligen Pumpwerkes in Warnau sind in vollem Gange. Dieses Werk sollte Kühlwasser aus der Havel zu den Reaktoren des Kernkraftwerkes in Arneburg pumpen – das jedoch nie ans Netz ging. Die Spundwand sollte dabei als Abdichtung gegen Wasser oder Schadstoffen dienen.