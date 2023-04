Noch immer ungeklärt ist die Frage, wie mit den Immobilien in Klietz verfahren werden soll, welche von der Verbandsgemeinde genutzt werden. Das Thema wurde im Rat einmal mehr erörtert.

Das Gerätehaus in Klietz soll in den kommenden Jahren umfassend saniert werden. Noch gehört es der Kommune.

Klietz - Während alle anderen fünf Mitgliedsgemeinden vor einigen Jahren dafür gestimmt hatten, ihre Feuerwehr-Gerätehäuser, Kindertagesstätten und Grundschulen in die Hände der Verbandsgemeinde zu geben, hatte Klietz seine Zustimmung bis zuletzt verweigert. Jetzt, wo endlich die Eröffnungsbilanz steht und auch die Jahresabschlüsse ab 2015 in Arbeit sind, kam das Thema zwecks Erörterung wieder in den Rat.