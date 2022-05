Klietz wird Pfingstsamstag zur Fußballhochburg

Die Spannung steigt: Am Pfingstsonnabend, 4. Juni, wird Klietz zu einer Fußballhochburg. Denn gleich beide Pokalfinalspiele des Landkreises Stendal werden hier ausgetragen.

Klietz - Die Fußballmannschaften im Landkreis Stendal kämpfen alljährlich um zwei Trophäen. Alle jene, welche in den unteren Ligen kicken - also von der Kreisklasse bis hoch zu Teilen der Kreisliga - ringen um den Kreispokal, welchen das Stendaler Autocenter Mothor sponsert. Für dieses Finale haben sich die Spielgemeinschaft Tangermünde II/Schönhausen II sowie Blau-Weiß Schollene qualifiziert. Anstoß ist am Pfingstsamstag um 13.15 Uhr.