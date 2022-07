Klietzer Grundschüler stellen Kinderrechte vor

Ben Böttcher und Amber Fenn schauen sich die Ausstellung in der Aula der Grundschule an, an deren Gestaltung sie ebenfalls mitgewirkt hatten. An diesem Demokratie-Projekt waren alle Klassen beteiligt gewesen, die Fäden hielt Schulsozialarbeiterin Annemarie Czinzoll in ihren Händen.

Foto: Ingo Freihorst