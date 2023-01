Klietz - Für das Leben lernen: Dieser Leitspruch wurde in den vergangenen Monaten im Klietzer Schulhort in die Tat umgesetzt. Denn die Hortkinder packten zumeist in den Schulferien fleißig mit an und errichteten unter Anleitung von Hortleiter Marcus Wolf und dem Erzieher Oliver Jung auf dem Schulhof ein hölzernes Haus, in welches sie sich nun zurückziehen und entspannen oder aber auch zeichnen können.

