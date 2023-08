Klietz - Die alljährliche Dankeschön-Party des Klietzer Kleiderbörsenvereins für alle Helfer findet im Herbst immer im örtlichen Jugendklub statt. Dabei fiel den Gästen vom Verein auf, dass die Stühle im Klub im Laufe der Zeit doch schon sehr gelitten hatten.

In der Satzung des Börsenvereins ist festgelegt, dass mit den Erlösen aus den Veranstaltungen auch Projekte der Kinder- und Jugendarbeit unterstützt werden. Denn das ist das große Ziel des von Jacqueline Stempin geleiteten Vereins: Mit den Secondhand-Kleider-Börsen Gutes für die Umwelt tun und dabei zugleich Geld sammeln, um größere Vorhaben für Kinder und Jugendliche im Ort zu unterstützen.

Schönes nachträgliches Geburtstagsgeschenk

Jetzt war es endlich soweit – man konnte das Sprichwort bemühen: „Was lange währt, wird endlich gut.“ Denn die grauen Stühle waren bereits im Frühjahr bestellt worden, aber in dieser Farbe lange nicht lieferbar. Vor kurzem wurden die Stühle dann plötzlich doch wieder angeboten – da hatte es dann endlich mit dem Kauf geklappt, berichtete die Vorsitzende.

Insgesamt 32 Stühle wurden für knapp 1060 Euro vom Verein für den Klub erworben. Darin enthalten waren auch 400 Euro aus der Kalenderspende und dem PS-Lotterie-Zweckertrag der Stendaler Kreissparkasse, welche der Verein dazu ebenfalls beantragt hatte.

Quasi ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk, denn der Jugendklub war vor genau 25 Jahren – und zwar Anfang März 1998 – in das frisch von der Gemeinde sanierte Gebäude in der Birkheide eingezogen. Ein Jahr später kamen weitere Räume hinzu. Früher hatte sich in der Halle ein Landtechnikbetrieb befunden.

Jugendliche halfen beim Zusammenbau

Beim Zusammenbau der angelieferten Einzelteile halfen Betreuer Stefan Kertz auch die Klubbesucher. Die neuen Stühle sind nicht nur pflegeleichter und bequemer, sondern auch leichter als ihre blauen Vorgänger, welche auf dem Sperrmüll landen werden. Sie waren dem Klub vor Jahren bereits gebraucht übergeben worden, inzwischen hatten sich viele Gebrauchsspuren hinzugesellt.

Zur offiziellen Übergabe hatten sich am Donnerstag die stellvertretende Vereinsvorsitzende Mandy Vohs sowie Vorstandsmitglied Julia Zepernick im Jugendtreff eingefunden. Betreuerin Uta Freihorst und die Jugendlichen dankten ihnen mit einer kleinen Kaffeetafel samt selbst gebackenem Kuchen, später gesellte sich auch noch die Vereinsvorsitzende hinzu.

Festgestellt wurde dabei, dass das Grau der Stühle sehr gut mit der Wandfarbe harmoniert, welche ebenfalls zu großen Teilen in Grau gehalten ist.

„Im Jugendklub Klietz finden Kinder und Jugendliche emotionalen Halt, zeitweise sogar ein zweites Zuhause“, hieß es in der Begründung des Spendenantrages an die Sparkasse. Im Klub bekommen sie Unterstützung bei Problemen, gestalten ihre Freizeit, treffen Freunde und knüpfen neue Kontakte. Auch gibt es bei Bedarf Nachhilfeunterricht oder Unterstützung bei der Bewerbung um eine Lehrstelle.

Lehrküche für Grundschule war weiteres Projekt

Der seit 2019 existierende Börsenverein hat bereits etliche Projekte mit dem bei den Börsen eingesammelten Geld verwirklicht. Das umfangreichste und teuerste Projekt wurde gleich nach der Gründung angegangen – es war der Einbau einer Lehrküche in der Grundschule. Dazu wurde aber auch noch Fördergeld benötigt. Diese Küche im Keller der Schule wird seitdem rege von den Kindern genutzt – und beim Kochen lernen sie schließlich auch fürs Leben.

Weitere Projekte waren ein Hochbeet für die Grundschule sowie die Unterstützung des Graffiti-Projektes, bei welchem von älteren Grundschülern die Bushaltestelle an der Feuerwehr verschönert wurde.

Das Geld für die Projekte stammt aus dem Beitrag, welchen die Verkäufer bei der Börse entrichten müssen – eine bestimmte Prozentzahl von ihren Einnahmen ist an den Verein zu entrichten. Geld wird zudem beim Kuchenbasar eingesammelt, den Kuchen stiften die Verkäufer sozusagen als Standgebühr.

Die nächste Kleiderbörse wird am 23. September in der Turnhalle stattfinden – dann wird wieder Kinderbekleidung für die kalte Jahreszeit angeboten. Die Börse im Frühjahr findet wieder im Doppelpack statt: Am 2. März ist die Kleider- und Spielzeugbörse in der Turnhalle geplant, am 13. April gibt es dann wieder eine Kleiderbörse für die Erwachsenen – also „Für Sie und Ihn“.