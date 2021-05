Klietzer Kinder schaukeln jetzt im Nest

Die jüngsten Storchenkinder und ihre Erzieherinnen an der neuen Schaukel.

Klietz - Von Anke Schleusner-Reinfeldt

Das macht Spaß!“ Gar nicht genug bekommen können die jüngsten Klietzer Storchenkinder von der neuen Nestschaukel, die jetzt im Krippen-Bereich des Spielplatzes steht. Leiter Marcus Wolf hatte das hochwertige und durch verzinkten Stahl langlebige Spielgerät von Haushaltsmitteln bestellt, die der Einrichtung alljährlich zur Verfügung stehen.

Die Hausmeister, die auch das Trampolin als Geschenk des Waldstörche-Fördervereins in die Erde setzten, haben die Schaukel vor kurzem einbetoniert – nun kann sie also ausgiebig genutzt werden. Langeweile kommt also ganz bestimmt nicht auf beim Spiel unter freiem Himmel.

In diesem Jahr können sich auch die Hortkinder noch auf ein neues Gerät freuen.