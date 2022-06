Klietzer schreiben Brandbrief für die Schulsozialarbeit

Das hatte sich Annemarie Czinzoll, neue Schulsozialarbeiterin in Klietz, wohl anders vorgestellt: Bei ihrer Vorstellung beim Elternkuratorium wurde ein Schreiben aufgesetzt, was den Erhalt der Schulsozialarbeit fordert.

Klietz - „Ich habe das Gefühl, hier richtig zu sein, meine Tür steht den Kindern jederzeit offen und ich suche auch das Gespräch mit ihnen“, berichtetet die in Neuermark-Lübars wohnende Annemarie Czinzoll dem fünfköpfigen Kuratorium. Sie hat den Studiengang „Angewandte Kindheitswissenschaften“ an der Fachhochschule Magdeburg-Stendal erfolgreich abgeschlossen und tritt nun, wie sie sagte, in große Fußstapfen: Über Jahre hatte Jacqueline Stempin die Sozialarbeit an der Schule sehr erfolgreich ausgeübt.