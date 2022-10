Klietzer Schützen weihen acht neu geschaffene Schießbahnen ein

Zur Einweihung der acht neuen Schießbahnen für Luftdruckwaffen in der Klietzer Birkheide hatten sich auch Schützenvereine aus der Umgebung eingefunden. Die Schießscheiben werden per Knopfdruck an einem Seil hin und her befördert. Natürlich durften auch die Gäste – hier vom Nitzower Verein – ihre Treffsicherheit testen.

Foto: Ingo Freihorst