Bürgermeister Jens Meiering (links) stieß mit Bürgern aus allen drei Klietzer Ortsteilen im Jugendklub auf ein erfolgreiches neues Jahr an. Im Anschluss blieb noch allerhand Zeit für Gespräche. Leider waren seiner Einladung nur knapp 30 Einwohner gefolgt.

Klietz. - Dass es um die kommunalen Finanzen gerade in diesem Jahr nicht besonders gut steht, erfuhren die Gäste auf der Einwohnerversammlung im Klietzer Jugendklub aus dem Munde von Bürgermeister Jens Meiering (parteilos). Zum einen flossen vom Land 200.000 Euro weniger Zuweisungen als im Vorjahr, zum anderen muss die Gemeinde 80.000 Euro mehr an Kreisumlage und 10.000 Euro mehr an die Verbandsgemeinde zahlen. Die beiden Umlagen schöpfen immerhin 95 Prozent der Einnahmen ab, viel Geld bleibt da nicht mehr übrig.